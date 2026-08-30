Teo Kalionchiz se incorpora a la bancada priista en Coahuila

El diputado federal Teo Kalionchiz de la Fuente se mostró junto a legisladores coahuilenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras concretar su salida del Partido Acción Nacional (PAN) y sumarse a la bancada priista en la Cámara de Diputados.

A través de sus redes sociales, el legislador compartió imágenes de su participación en la reunión plenaria de legisladores priistas, realizada en la Ciudad de México, donde apareció acompañado por los representantes de Coahuila del tricolor.

Entre las fotografías difundidas se observa a Kalionchiz junto a los senadores Verónica Martínez García y Gabriel Elizondo Pérez, así como con diputados federales priistas de Coahuila. El legislador también aparece portando el chaleco y los colores distintivos del PRI, en una señal pública de su incorporación al partido después de abandonar Acción Nacional.

"Coahuila presente en nuestra reunión plenaria de Diputados Federales PRI en la CDMX", publicó Kalionchiz en sus redes sociales, acompañado de las etiquetas #CoahuilaAvanza y #PlenariaPRI.

La aparición del diputado con la representación priista de Coahuila se da luego de que anunció su separación del PAN y posteriormente confirmó su incorporación al Grupo Parlamentario del PRI. Con su incorporación, el PRI suma un nuevo integrante a su bancada en la Cámara de Diputados, mientras que el PAN pierde al legislador que llegó a San Lázaro bajo sus siglas.

El movimiento también coloca a Kalionchiz dentro de la estructura legislativa del PRI en Coahuila, junto con los senadores y diputados federales que representan al partido en el Congreso de la Unión.