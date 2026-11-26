La Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente (CGENAD) del Estado de Coahuila de Zaragoza se sumó al plan de difusión, sensibilización y concientización de 16 días de activismo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer.

Mediante un pronunciamiento institucional emitido este 25 de noviembre de 2026, el organismo encabezado por el Dr. Rubén Barragán Páramo convocó a las comunidades de las Escuelas Normales y de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la entidad —docentes, estudiantes, directivos y personal de apoyo— a participar activamente en la construcción de entornos seguros, igualitarios y libres de violencia.

En el documento, la CGENAD advirtió que las agresiones contra las mujeres no deben normalizarse ni justificarse y señaló que su erradicación constituye una responsabilidad social compartida. Asimismo, se adhirió a la campaña ÚNETE bajo la premisa de garantizar la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad.

La dependencia destacó que la preparación de las futuras y futuros docentes debe integrar el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la cultura de paz.

Finalmente, subrayó que este compromiso exige escuchar sin juzgar, creer y acompañar a quienes solicitan apoyo, evitar la revictimización, establecer mecanismos de atención y canalización, así como cuestionar prácticas cotidianas que reproduzcan discriminación o desigualdad.