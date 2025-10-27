Cocineras tradicionales mexicanas se benefician de Wine Dinner en Cuatro Ciénegas

El próximo 20 de noviembre, el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas será escenario de la primera "Wine Dinner" en México organizada por la fundación internacional Chef for the World, con el objetivo de recaudar fondos para otorgar becas de capacitación a cocineras tradicionales mexicanas.

Oscar Ricardo Aguilar, presidente de la fundación proveniente de California, explicó que el evento busca brindar herramientas profesionales a las cocineras, sin interferir en sus recetas tradicionales.

"No se les enseña a cocinar, sino que se les ayuda a estandarizar sus platillos, aprender buenas prácticas de higiene, manejo de alimentos y costeo de sus recetas para acceder a mejores mercados", señaló.

La cena de gala incluirá un menú de seis tiempos y vinos premiados internacionalmente, entre ellos medallas de oro y plata, y contará con la participación de chefs reconocidos mundialmente, como el Chef Cota (galardonado como Best Chef of America) y Chef Cardona, que han cocinado para figuras como Bill Clinton y Sylvester Stallone.

Aguilar destacó que los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a la región donde se realiza la cena.

"Por ejemplo, para este evento, los recursos se usarán en Cuatro Ciénegas. La intención es mejorar la gastronomía local, lo que también impulsa el turismo y eleva la calidad de vida de las personas".

El proyecto, que ya ha beneficiado a más de 200 becados en El Salvador, inicia ahora en México con Cuatro Ciénegas como primer punto y se planean eventos similares en San Antonio, Texas, Monterrey, Parras y otros destinos.

Las cocineras seleccionadas recibirán capacitación práctica durante la preparación de los platillos para la cena, trabajando junto a chefs internacionales y locales.

El evento busca reunir entre 150 y 200 comensales y se llevará a cabo en Tierra María, un espacio con capacidad para más de 500 personas, incluyendo un escenario al aire libre frente a un espejo de agua.