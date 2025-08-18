Christian Eduardo Comparece por Delito Culposo en Audiencia Pausada

Buscan acuerdo reparatorio por choque con daños materiales; audiencia ante juez sigue en pausa.

En la causa penal 661/2025, Christian Eduardo "N" compareció este lunes ante el juez de control por un delito culposo en agravio de Alma Delia; sin embargo, la audiencia para formular la imputación fue pospuesta debido a que las partes solicitaron tiempo para intentar llegar a un acuerdo a través de medios alternos de solución de conflictos de la Fiscalía General del Estado.

Durante la audiencia, el juez fue informado de que el caso ya fue canalizado a dicha instancia, donde se buscará un acuerdo satisfactorio entre las partes involucradas. La cita en la unidad de medios alternos está programada para el próximo 20 de agosto.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de marzo, cuando Christian Eduardo conducía el vehículo de un amigo. Al circular por el carril central, a la altura del salón Pabellón, intentó girar hacia la derecha e impactó contra el automóvil de Alma Delia, quien iba por el carril derecho. El choque fue de tal magnitud que provocó la activación de las bolsas de aire y daños materiales considerables en el vehículo de la víctima.

Además de responder por los daños ocasionados a Alma Delia, Christian Eduardo también enfrenta una demanda civil por parte del propietario del vehículo que conducía, pese a que, según se mencionó, únicamente le estaba haciendo un favor al trasladarlo.

En caso de que no se logre un acuerdo reparatorio en medios alternos, las partes volverán a comparecer ante el juez para continuar con el procedimiento judicial.