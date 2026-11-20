La Secretaría de Salud esperará el resultado de las investigaciones de la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades y acciones administrativas por la muerte de la bebé de dos meses que falleció el pasado 14 de noviembre en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

Acciones de la autoridad

Sobre el caso, Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, informó que la menor llegó al hospital en condiciones delicadas y recibió atención médica, pero el expediente clínico y la documentación del caso están en poder de la Fiscalía, instancia que realiza las revisiones correspondientes.

Señaló que como dependencia esperan el veredicto de las autoridades ministeriales para establecer los pasos a seguir, por lo que las posibles medidas internas dependerán de los resultados de la investigación.

Situación laboral del enfermero

Cuestionado sobre la situación laboral del enfermero, el jefe jurisdiccional no confirmó si fue separado de su cargo y respondió que todavía revisan qué ocurrió al interior del hospital.

Respecto al procedimiento administrativo de la Secretaría de Salud, dijo que la resolución de la Fiscalía marcará la pauta para determinar las acciones correspondientes.

Aguilar Arocha aseguró que existe disposición para colaborar con las autoridades judiciales y dijo que se les proporcionó toda la información requerida, incluido el expediente clínico de la paciente.