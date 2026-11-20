Saltillo, Coah. - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Gobierno del Estado entregó al Congreso local el documento que contiene el Tercer Informe de Gobierno de Manolo Jiménez Salinas, en el que se presentan las acciones, avances y resultados alcanzados durante el tercer año de su administración.

En representación del mandatario estatal, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, hizo entrega formal del facsímil del informe ante la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, diputada Luz Elena Guadalupe Morales Núñez; la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María del Mar Treviño Garza, así como legisladoras y legisladores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Compromiso con la transparencia y rendición de cuentas

Durante su mensaje, Flores González señaló que este ejercicio representa un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad institucional, además de permitir compartir con las y los coahuilenses los resultados de un proyecto de gobierno con prioridades claras: consolidar la seguridad, impulsar el desarrollo económico, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las familias.

Destacó que uno de los principales avances de Coahuila es su posicionamiento como uno de los estados más seguros de México, resultado de una estrategia integral basada en el fortalecimiento de las corporaciones policiales, inversión en infraestructura y equipamiento, prevención, inteligencia y coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Avances en seguridad y desarrollo económico

En materia económica, subrayó que Coahuila mantiene su competitividad y capacidad para atraer inversiones y generar empleos, respaldado por condiciones de seguridad, estabilidad, certeza jurídica, infraestructura y talento humano.

Asimismo, destacó las acciones realizadas durante el tercer año de gestión para fortalecer la infraestructura en las distintas regiones, ampliar los programas sociales, mejorar los servicios de salud y respaldar la educación, con el propósito de generar mejores condiciones de bienestar para la población.

El jefe de Gabinete reiteró que la administración estatal mantendrá una política de cercanía con la ciudadanía y trabajo en equipo con los poderes Legislativo y Judicial, los 38 municipios, el Gobierno Federal, la sociedad civil y la iniciativa privada.

Reconoció la disposición del Congreso del Estado para recibir el documento y realizar el análisis correspondiente en el marco de sus atribuciones constitucionales. Reiteró que el Gobierno de Manolo Jiménez mantendrá una relación de respeto, comunicación y colaboración institucional, privilegiando siempre el interés de Coahuila y sus familias.

Con esta entrega, el Gobierno del Estado cumple con el ejercicio constitucional de informar sobre el estado que guarda la administración pública y refrenda su compromiso de seguir trabajando por un Coahuila más seguro, competitivo y con mayores oportunidades para todas y todos.

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, reconoció la disposición del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener el diálogo y la colaboración con la Sexagésima Tercera Legislatura, trabajando más allá de las diferencias partidistas en temas prioritarios como la seguridad y el desarrollo de Coahuila.

Destacó que, a lo largo de estos tres años, Ejecutivo y Legislativo han encontrado coincidencias para impulsar el bienestar de la población y reiteró el llamado a mantener la unidad, el respeto a las diferencias y el trabajo conjunto por el bien del estado.