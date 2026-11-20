Familiares de Eliet, la bebé de dos meses que falleció el pasado 14 de noviembre en el Hospital General "Amparo Pape de Benavides", exigen esclarecer las circunstancias de la muerte y cuestionan la actuación de un enfermero que presuntamente le administró un medicamento mediante una inyección.

Andrea López, tía de la pequeña, aseguró que la bebé se encontraba estable y únicamente permanecía hospitalizada porque necesitaba aumentar de peso y fortalecerse.

Eliet nació a las 29 semanas de gestación y desde entonces permaneció internada, con la esperanza de que pudiera recuperarse y regresar a casa.

De acuerdo con el testimonio de Andrea, la familia sabía que el medicamento que recibía debía suministrarse lentamente, gota por gota a través del suero, debido a que se trataba de una sustancia fuerte; sin embargo, el 14 de noviembre un enfermero anunció que aplicaría una inyección, a pesar de que otros trabajadores, incluso pediatras, le habrían advertido que no lo hiciera.

La tía señaló que instantes después de la aplicación, Eliet sufrió un paro, externó que el enfermero salió corriendo, sin que se le haya podido localizar, y aún desconocen cuál fue el medicamento que se le aplicó.

A las dudas sobre el procedimiento se suman versiones contradictorias sobre la identidad del trabajador, ya que primero les proporcionaron un nombre y después otro, además que denunció que desde el hospital les pidieron retirar la denuncia con el argumento de que el enfermero había sido dado de baja.

Aunque el delegado de la Fiscalía General del Estado señaló que hasta el momento no se ha acreditado una presunta negligencia, la familia mantiene su exigencia de que la investigación continúe y se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento.