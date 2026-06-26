Accidente vial en Monclova: Sergio Jacques y su madre sufren crisis nerviosa

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance registrado la noche del jueves sobre la avenida Ejército Mexicano, a la altura de la colonia El Pueblo, dejó cuantiosos daños materiales y una mujer con crisis nerviosa, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y autoridades de vialidad.

El percance ocurrió poco después de las 22:30 horas, cuando Sergio Guadalupe Jacques conducía un automóvil MG color gris acompañado de su madre, María de Lourdes Hernández. Ambos regresaban a su domicilio en la colonia Los Bosques después de visitar a un familiar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la versión del conductor, al aproximarse al cruce con la calle Matamoros redujo la velocidad debido a que el semáforo cambiaba de verde a rojo, con la intención de detener su marcha.

En ese momento, una camioneta Ford Ranger color rojo, conducida por Juan Manuel de Jesús Contreras, presuntamente no guardó la distancia de seguridad y terminó impactándose contra la parte posterior del automóvil.

A consecuencia del golpe, ambas unidades sufrieron daños materiales de consideración. Aunque el impacto fue aparatoso, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad.

Atención médica y acciones de la autoridad

María de Lourdes Hernández sufrió una crisis nerviosa a causa del accidente, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Tras ser valorada, los socorristas determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, abanderar la zona y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, los oficiales establecieron que la probable causa del accidente fue la falta de precaución del conductor de la camioneta al no conservar la distancia reglamentaria con el vehículo que circulaba delante de él.