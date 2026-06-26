Mateo N denuncia maltratos por parte de su padre en Sabinas

SABINAS, COAH.- Mateo N, menor de 12 años de edad, originario del municipio de Sabinas, denunció presuntos maltratos y abusos por parte de su padre biológico, Luis N, y pidió la intervención de las autoridades competentes para la protección de sus derechos.

El menor relató que los hechos habrían iniciado desde que tenía seis años, señalando que de forma constante habría sido víctima de agresiones tanto él como su hermano.

Expresó que en diversas ocasiones intentó dar a conocer su situación ante instancias como el Juzgado Familiar y personal especializado en psicología; sin embargo, afirmó que no recibió una atención efectiva y que incluso se le ha requerido convivir nuevamente con su padre, situación que rechaza.

Asimismo, manifestó temor por su integridad y aseguró que habría sido objeto de episodios de violencia e intimidación hacia él y su hermano menor, por lo que reiteró su negativa a mantener contacto o convivencia con su padre.

El menor señaló que en una ocasión solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, no obstante, aseguró que la llamada no tuvo seguimiento. Posteriormente, proporcionó sus datos y narró lo ocurrido brindándole la atención debida.

El menor de 12 años relata agresiones constantes desde los seis años.

Finalmente, indicó que esta situación le ha generado afectaciones emocionales y estrés, por lo que pidió la intervención de las autoridades correspondientes para que se garantice su seguridad y se atienda su caso conforme a la ley además brinden protección a su madre y hermano.