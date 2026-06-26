Protección Civil emite alerta por calor extremo en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Sabinas emitió una alerta a la población ante las temperaturas extremas y los elevados niveles de rayos ultravioleta (UV) que se pronostican para este fin de semana en la Carbonífera.

El director de la dependencia, Sebastián Jaime Arrellano, informó que se prevé radiación UV extrema durante este viernes 26, sábado 27 y domingo 28, principalmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, periodo en el que los rayos solares alcanzarán su mayor intensidad.

El funcionario advirtió que la combinación de altas temperaturas y exposición prolongada al sol representa un riesgo para la salud, especialmente en niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a sufrir golpes de calor, deshidratación y afectaciones en la piel.

Medidas preventivas recomendadas

Asimismo, explicó que la exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede ocasionar daños en la piel y en los ojos, además de incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la exposición solar, por lo que recomendó evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.

Entre las medidas preventivas, Protección Civil recomendó utilizar protector solar con factor de protección superior a 30, portar sombrero o gorra, usar lentes de sol y vestir ropa de colores claros para reducir la absorción del calor.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, Jaime Arrellano exhortó a la ciudadanía a mantenerse bien hidratada, permanecer en lugares frescos y sombreados siempre que sea posible y atender las recomendaciones oficiales para prevenir incidentes derivados de las condiciones climáticas extremas previstas para este fin de semana.