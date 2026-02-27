Ismael Leija confirma gestiones del Gobierno Federal por AHMSA

CIUDAD DE MÉXICO – Tras viajar desde Monclova para dar seguimiento personal al conflicto de Altos Hornos de México (AHMSA), el líder sindical Ismael Leija confirmó que, aunque la subasta del 27 de febrero no se concretó, las gestiones ante las autoridades federales en la capital del país continúan a marcha forzada. Leija informó que sostuvo encuentros clave con la Procuradora Fiscal de la Federación y representantes de la Secretaría del Trabajo, quienes manifestaron un interés directo del Gobierno Federal por resolver la quiebra de la siderúrgica.

El interés del Gobierno Federal en AHMSA

El representante sindical explicó que la suspensión de la subasta se debió a cuestiones técnicas y judiciales, específicamente la falta de depósito del 10% de garantía por parte de los interesados y la ausencia de cartas de consentimiento de los acreedores. No obstante, Leija destacó que la jueza otorgó un plazo de 20 días para que el síndico presente una nueva protesta, lo que abre una ventana de oportunidad para destrabar el proceso de venta en el corto plazo.

Durante su estancia en la Ciudad de México, Leija analizó la postura de los posibles inversionistas, señalando que la falta de depósito por parte de Fintech responde a una pugna de estrategias financieras y legales. El líder sindical describió la situación como una fuerte disputa de intereses económicos entre las partes involucradas, quienes utilizan estas tácticas como medida de presión en el proceso de quiebra. A pesar de esto, enfatizó que acreedores como Afirme y Cargill mantienen su posición como postores interesados, ya que para todas las partes es prioritario que la empresa vuelva a operar para evitar que los activos se deprecien al nivel de chatarra.

Situación laboral de los trabajadores de AHMSA

Finalmente, Ismael Leija envió un mensaje de certidumbre a los obreros de Monclova respecto a sus salarios y prestaciones. Aseguró que, tras revisar el acuerdo judicial, el pasivo laboral se mantiene como la prioridad número uno para el pago según lo dicta la Constitución Política. "Aunque el valor de la subasta baje, los trabajadores tienen asegurada su prelación", afirmó Leija antes de emprender su regreso a Coahuila, subrayando que la vigilancia del sindicato sobre el proceso legal sigue firme.