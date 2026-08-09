Choque de vehículo causa daños en bazar de Ximena Ballesteros

Las pérdidas por varios miles de pesos que dejó un choque contra un bazar de la colonia Tecnológico serán cubiertas por la aseguradora del vehículo responsable, luego de que el impacto destruyó mobiliario y provocó daños en los cristales del establecimiento.

Ximena Berenice Ballesteros Vázquez, trabajadora del negocio afectado e hija de la dueña del lugar, explicó que el impacto ocasionó daños materiales de consideración, al arrasar con parte de los productos y muebles utilizados para la operación del local.

"Venía un carro, un Charger, no sé qué año. Venía muy recio y se llevó todo; de plano, arrasó con todo", relató.

La comerciante recordó que el momento fue de gran tensión, ya que ella y otras personas se encontraban dentro del establecimiento cuando ocurrió el impacto.

"Fue muy fuerte. Apenas nos acabábamos de meter todos y fue como decir: gracias a Dios estamos bien y vivos", expresó.

Entre las afectaciones registradas se encuentran el vidrio del local completamente quebrado y daños en los muebles del negocio. Aunque todavía no se cuenta con una cuantificación definitiva, Ballesteros Vázquez señaló que las pérdidas ascienden a varios miles de pesos.

Indicó que la aseguradora del automóvil ya mantiene comunicación con los propietarios del inmueble para atender la reparación de los daños y cubrir las pérdidas generadas por el accidente.

Sobre los ocupantes del vehículo, mencionó que eran cuatro personas y un bebé, quienes fueron retirados del lugar para recibir atención, aunque dijo desconocer mayores detalles sobre su estado de salud.

La trabajadora señaló que, pese a la magnitud del impacto, quienes se encontraban al interior del bazar resultaron ilesos.