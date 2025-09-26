Colisión en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente se registró la tarde del pasado viernes, alrededor de las 16:00 horas, en el cruce de la calle Huemac y avenida Industrial, luego que una mujer que conducía una Ford gris presuntamente intentó rebasar sin precaución.

De acuerdo con testigos, la conductora aseguró que 'tenía prisa por llegar a su trabajo' y, en la maniobra, se incorporó de forma imprudente a otro carril, impactando por la parte trasera a un vehículo KIA Forte.

Tras el fuerte golpe, elementos de Seguridad Pública acudieron rápidamente al lugar, tomando conocimiento de los hechos y trasladando a los conductores a la Comandancia Municipal para llegar a un acuerdo respecto a los daños materiales.

El percance no dejó personas lesionadas, únicamente daños en ambas unidades y el retraso en la vialidad de la transitada avenida.