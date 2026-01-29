Menor se 'vuela' alto y acaba en el hospital

MONCLOVA, COAH.— Un joven motociclista de apenas 17 años terminó lesionado la tarde de ayer luego de omitir un señalamiento gráfico de alto y provocar un choque en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Madrid, en el Fraccionamiento San José, lo que generó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el menor circulaba sobre la calle Madrid con dirección al sur del municipio, acompañado de varios amigos que también viajaban en motocicletas. Testigos y autoridades señalaron que el grupo avanzaba a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce con Josefa Ortiz de Domínguez, el motociclista ignoró por completo el alto obligatorio, impactándose de manera violenta contra un automóvil compacto Honda Civic color rojo.

La unidad era conducida por una mujer, quien, aunque no resultó lesionada, sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el impacto repentino, por lo que fue auxiliada en el lugar.

Paramédicos del GRUM acudieron rápidamente para brindar los primeros auxilios al joven, quien presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Tras ser estabilizado en el sitio, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su atención médica.

Detalles confirmados sobre el accidente

Autoridades informaron que el motociclista permaneció consciente durante todo el proceso de atención y traslado, y que fue el único lesionado en el percance, pese a los considerables daños materiales ocasionados.

Elementos del Departamento municipal de Control de Accidentes arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, ordenar el tráfico preventivo y deslindar responsabilidades.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la responsabilidad del accidente recayó en el motociclista, al quedar plenamente acreditado que omitió el señalamiento gráfico de alto instalado en dicho cruce.