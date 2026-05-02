Le da 'besito' a camión de ruta: Accidente en Monclova deja cuatro lesionados, incluido un menor

MONCLOVA, COAH.– Un accidente entre un camión de carga y una unidad del transporte público dejó como saldo cuatro pasajeros lesionados, entre ellos un menor de edad, tras un choque por alcance registrado la tarde de este sábado en el bulevar San José.

El percance ocurrió a la altura de la colonia Hipódromo, en el cruce con la calle Monclova, donde se movilizaron de inmediato elementos del Departamento de Control de Accidentes y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras el reporte de personas heridas.

De acuerdo con los primeros informes, el responsable del accidente fue identificado como Juan Cedillo, conductor de un camión de carga Isuzu color blanco, quien, al no guardar la distancia adecuada, terminó impactando la parte trasera de un camión de pasajeros de la ruta Directo, un Chevrolet, también de color blanco, que era conducido por Ricardo Herrera.

El fuerte golpe tomó por sorpresa a los usuarios del transporte público, provocando que al menos cuatro de ellos resultaran con diversas molestias físicas, incluido un menor de edad, lo que generó momentos de angustia entre los presentes.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria en el lugar, valorando a los lesionados sin que, por fortuna, fuera necesario trasladarlos de urgencia a un hospital, aunque quedaron bajo observación.

En tanto, autoridades municipales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, las cuales recayeron en el operador del camión de carga por no extremar precauciones al conducir.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados junto con sus unidades a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para cubrir los daños materiales y las afectaciones a los pasajeros.

El accidente generó congestionamiento momentáneo en la zona oriente de la ciudad, recordando una vez más la importancia de conducir con responsabilidad, especialmente en vialidades de alto flujo como el bulevar San José.