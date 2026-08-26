Autoridad educativa prepara a más de 70 mil alumnos en Coahuila

Más de 70 mil alumnos se preparan para iniciar el próximo ciclo escolar en la región centro de Coahuila, donde las escuelas de mayor demanda, principalmente secundarias, mantienen saturados sus turnos matutinos.

La autoridad educativa señaló que se busca apoyar a las familias que requieren un cambio de plantel por una necesidad real, principalmente cuando la asignación implica un traslado que represente un gasto adicional para la economía familiar.

Explicó que en casos de alumnos de Frontera asignados a Monclova, o de Castaños a Monclova, se analiza la posibilidad de acercarlos a una escuela de su municipio, siempre que existan espacios disponibles.

Los cambios pueden tardar desde una semana hasta 15 días, 20 días o incluso un mes, dependiendo de la disponibilidad de lugares en los planteles solicitados.

La autoridad educativa aclaró que los estudiantes deben permanecer en su plantel de origen mientras se resuelve el cambio y advirtió que existen escuelas de alta demanda donde ya no es posible incrementar los grupos.

Entre las secundarias con mayor demanda mencionó la Juan Gil González, Héroes de Nacozari de Frontera, así como las secundarias 35 y 76, además de señalar que, en general, los planteles de la región presentan una alta ocupación.

Respecto a los hermanos que son asignados a diferentes escuelas o turnos, explicó que se busca mantenerlos juntos cuando existe una necesidad, aunque los espacios pertenecen a la Secretaría de Educación y no pueden ser intercambiados entre particulares.

"Los lugares son de la Secretaría y se disponen ahí", señaló, al descartar que los espacios puedan heredarse o permutarse, debido a que esto podría prestarse a interpretaciones.

La autoridad educativa también informó que existen casos de niños que se quedaron sin escuela por no haber realizado un registro, por lo que invitó a las familias a acudir para recibir orientación y apoyo en el trámite.

En cuanto a los apoyos escolares, informó que en la región centro se distribuirán útiles escolares para los estudiantes, además de uniformes y calzado en determinados planteles, principalmente rurales.

Estimó que serán más de 70 mil alumnos los que recibirán útiles escolares en la región, aunque la cifra puede variar conforme se determine la población que permanecerá y la que ingresará al sistema.

Aseguró que las escuelas se encuentran preparadas para recibir a los estudiantes, luego de que docentes y directivos ya se incorporaron a sus actividades y continúan los trabajos de preparación de los planteles.

También señaló que se realizan labores de limpieza y se coordinarán acciones de fumigación con las jurisdicciones sanitarias y los municipios, con apoyo de padres de familia.

Sobre las escuelas rurales, indicó que algunos planteles enfrentan una disminución de población. En los casos donde ya no existe matrícula suficiente, una primaria puede convertirse en un servicio de CONAFE.