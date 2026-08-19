Familia de Cielo solicita ayuda para cubrir operación urgente

Familiares y personas cercanas a Cielo solicitaron el apoyo de la comunidad para reunir recursos y cubrir una operación que requiere con urgencia, luego de que la joven resultara con severas lesiones en el rostro durante un incidente cuya responsabilidad aún se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con el llamado difundido en redes sociales, Cielo sufrió lesiones principalmente en la zona de los ojos y la nariz, por lo que permanece bajo atención médica y requiere una intervención quirúrgica.

Alrededor del caso circulan dos versiones distintas sobre cómo ocurrieron los hechos. Una de ellas señala que Cielo habría sido agredida directamente por su expareja y por el padre de este. La segunda versión sostiene que el conflicto se originó cuando Cielo habría acudido, acompañada de su actual pareja, al domicilio de la familia paterna de su hija, con la intención de llevársela. De acuerdo con este relato, se habría generado una discusión y, durante el enfrentamiento, la actual pareja de Cielo tomó un bloque con la intención de arrojarlo contra el padre de su expareja. El hombre habría esquivado el objeto, que terminó impactando en el rostro de Cielo.

Hasta el momento, ninguna de las dos versiones debe considerarse un hecho acreditado. Corresponderá a la investigación y al proceso legal determinar qué ocurrió y, en su caso, quiénes tuvieron responsabilidad en las lesiones. Mientras continúa el procedimiento, familiares y allegados solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos médicos de Cielo.

En el flyer difundido se proporciona una cuenta bancaria a nombre de Daniel Saldaña Flores para recibir donativos. Por seguridad, se recomienda solicitar directamente a los familiares los datos bancarios completos antes de realizar cualquier transferencia. El mensaje de apoyo invita a la ciudadanía a donar, compartir y contribuir a la recuperación de Cielo, bajo la premisa de que cada aportación puede ayudar a cubrir la atención médica que requiere.