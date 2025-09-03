Cierra financiera que estafo a clientes en Monclova, aumenta numero de victimas

Las denuncias contra una supuesta financiera de autos en Monclova siguen creciendo, mientras sus oficinas permanecen cerradas y sin rastro de responsables, lo que aumenta la incertidumbre de los afectados.

La empresa, que ofrecía vehículos recientes con "enganche accesible y mensualidades cómodas", operaba en el cruce del bulevar Pape y la calle Monterrey, en plena zona dorada de la ciudad. Hoy, el local luce cerrado y en la puerta solo dejaron un papel con un mensaje a clientes:

"ESTIMADOS CLIENTES Y AMIGOS, CON GUSTO LOS ATENDEMOS EN LOS SIG. TELÉFONOS... ENTREGA GARANTIZADA. TEL. DE ATENCIÓN A CLIENTES: 81 5351 0077. WHATSAPP: 56 1017 5561. SIN ANUALIDADES. SIN BURÓ DE CRÉDITO".

Ese aviso es lo único que quedó en el lugar donde decenas de personas llegaron confiadas a entregar dinero con la ilusión de estrenar auto. Sin embargo, ninguno recibió unidad alguna.

Entre las nuevas víctimas se encuentra Óscar Alvarado, adulto mayor de la zona Centro, quien relató que entregó un enganche de 8 mil pesos y se comprometió a pagar 2 mil pesos mensuales por un Versa 2019. A pesar de cumplir con lo acordado, nunca obtuvo el vehículo y ahora forma parte del grupo de defraudados.

El afectado acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente, pero relató que no quisieron recibirle la querella, bajo el argumento de que se trata de un asunto civil, por lo que fue enviado al Juzgado Civil. Esta misma situación vivieron otros ciudadanos que intentaron denunciar el pasado martes.

La preocupación e indignación aumentan, ya que el cierre de oficinas y la falta de respuesta de las autoridades dejan en el desamparo a las víctimas, quienes temen que los responsables desaparezcan con el dinero. El fraude afecta principalmente a familias de Monclova que confiaron en la promesa de obtener un vehículo "fácil y rápido", pero terminaron perdiendo sus ahorros.