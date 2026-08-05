Cierre de calle Juárez causa congestión vial en Monclova

El cierre de un tramo de la calle Juárez, en la Zona Centro de Monclova, ha generado congestionamientos viales, principalmente durante las horas pico, debido a los trabajos de drenaje que realiza el Municipio.

El tramo fuera de circulación comprende entre las calles De la Fuente y Miguel Blanco, por lo que autoridades de vialidad recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar retrasos.

Los cierres han provocado acumulación de vehículos en el primer cuadro de la ciudad, donde se registra mayor carga vehicular durante los horarios de entrada y salida laboral.

Como opciones de circulación, las autoridades sugieren utilizar las avenidas Constitución y Suzanne Lou Pape, además de la calle Miguel Blanco como vía de desfogue dentro del área centro.

Se exhortó a los conductores a tomar precauciones, anticipar sus recorridos y respetar los señalamientos colocados en la zona mientras continúan los trabajos de infraestructura.