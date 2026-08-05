Sergio Sisbeles anuncia nuevo arco de seguridad en Carretera 57: mejorará vigilancia

Será construido un arco de seguridad sobre la Carretera 57, en la Región Centro, similar al que opera en la carretera Monterrey-Saltillo y equipado con tecnología para la identificación de vehículos y otras herramientas de monitoreo.

Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, informó que el proyecto forma parte de las acciones de infraestructura y vigilancia impulsadas durante el Gobierno de Manolo Jiménez. El funcionario destacó que en lo que va de la actual Administración estatal se han invertido más de 5 mil millones de pesos en seguridad en el estado y en municipios de la Región Centro, principalmente en infraestructura y cámaras urbanas.

Señaló que el nuevo arco de seguridad se sumará a las acciones de vigilancia que ya se desarrollan en la región y permitirá reforzar la seguridad sobre la Carretera 57, considerada un corredor estratégico hacia la frontera.

Sisbeles Alvarado indicó que el arranque del proyecto está previsto para el segundo semestre del Gobierno de Manolo Jiménez, junto con otras obras de infraestructura vial anunciadas para la región. Entre ellas mencionó la Puerta Cuatro y su entronque, obra que permitirá reducir tiempos de traslado desde Saltillo hacia la frontera y municipios como Múzquiz y Sabinas.

El subsecretario también informó que está próxima la entrega del nuevo Centro Integral de Seguridad Pública en Monclova, infraestructura que dará cobertura a toda la Región Centro-Desierto y fortalecerá las labores de inteligencia y vigilancia.

Añadió que ya están definidos los puntos donde se instalarán cámaras de videovigilancia en municipios como Ocampo, Sierra Mojada, Cuatro Ciénegas, Sacramento, Nadadores, Lamadrid y San Buenaventura, hasta llegar al corredor industrial de Castaños, Monclova y Frontera.

Sisbeles Alvarado destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y los alcaldes de los 38 municipios para fortalecer las acciones de seguridad.