Zelina Fernández: Exportaciones alcanzan 17 mil millones en primer trimestre

A pesar de la incertidumbre generada por los aranceles y la próxima revisión del T-MEC, las exportaciones de la industria manufacturera hacia Estados Unidos alcanzaron 17 mil 175.6 millones de dólares durante el primer trimestre del año, un crecimiento de 13 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, afirmó la directora general de INDEX Nuevo León.

Zelina Fernández Alanís, descartó que la incertidumbre por el tema de los aranceles y la revisión del T-MEC, haya generado un impacto negativo en las empresas y la pérdida de fuentes de empleo y aseguró que los principales indicadores del sector mantienen una tendencia positiva. Crecimos un 13 por ciento las exportaciones en todo el país durante el primer trimestre del año, estos datos reflejan que ante un panorama incierto, estamos creciendo y que las exportaciones aumentaron 13 por ciento respecto al año pasado.

Destacó que el valor de las exportaciones ascendió a 17 mil 175.6 millones de dólares, lo que confirma la fortaleza del sector manufacturero a pesar de los desafíos que existen por el tema de los aranceles y la revisión del T-MEC.

Indicó que la región noreste, integrada por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, continúa entre las principales generadoras de empleo manufacturero del país. Cuando hablo de la región me refiero a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, seguimos en los primeros lugares como sector empleador con mayor número de colaboradores dentro de la industria manufacturera.

La directora de INDEX Nuevo León sostuvo que el crecimiento en exportación demuestra que la industria mantiene su competitividad pese a los desafíos derivados de los aranceles, las regulaciones comerciales y la revisión del tratado. Son datos que indican que seguimos creciendo y son datos positivos, sobre todo, al medir las exportaciones, lo que refleja que la industria, continúa creciendo ante todos los desafíos, que se presentan.