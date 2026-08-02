Cierre de calle Juárez Sur en Monclova por trabajos de drenaje

La calle Juárez Sur, en la Zona Centro, permanecerá cerrada durante tres semanas debido a trabajos de rehabilitación de drenaje y redes de agua potable que realizan el Municipio y el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

El director de Transporte, Teodoro Flores, informó que las obras se desarrollan en coordinación con Obras Públicas y Simas, por lo que pidió a los automovilistas utilizar vías alternas para llegar a sus destinos.

Explicó que los trabajos se realizarán en un horario de 8:00 a 17:00 horas y que personal de Tránsito y Vialidad permanece en el área para orientar a los conductores y agilizar la circulación. "Siempre pedirle a la ciudadanía paciencia, se están haciendo trabajos para las mejoras de la ciudad y las zonas aledañas de la Zona Centro", señaló.

Flores indicó que la programación de las obras se realizó durante el periodo vacacional, debido a que disminuye el flujo vehicular y se busca reducir afectaciones a ciudadanos, comercios y residentes del sector.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, atender las indicaciones del personal vial y considerar rutas alternas mientras concluyen los trabajos.