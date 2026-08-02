Cierre de calle Juárez Sur en Monclova por trabajos de drenaje
Los trabajos de rehabilitación en la calle Juárez Sur se realizarán durante tres semanas, afectando la circulación en la Zona Centro de Monclova.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
La calle Juárez Sur, en la Zona Centro, permanecerá cerrada durante tres semanas debido a trabajos de rehabilitación de drenaje y redes de agua potable que realizan el Municipio y el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas).
El director de Transporte, Teodoro Flores, informó que las obras se desarrollan en coordinación con Obras Públicas y Simas, por lo que pidió a los automovilistas utilizar vías alternas para llegar a sus destinos.
Explicó que los trabajos se realizarán en un horario de 8:00 a 17:00 horas y que personal de Tránsito y Vialidad permanece en el área para orientar a los conductores y agilizar la circulación. "Siempre pedirle a la ciudadanía paciencia, se están haciendo trabajos para las mejoras de la ciudad y las zonas aledañas de la Zona Centro", señaló.
Flores indicó que la programación de las obras se realizó durante el periodo vacacional, debido a que disminuye el flujo vehicular y se busca reducir afectaciones a ciudadanos, comercios y residentes del sector.
Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, atender las indicaciones del personal vial y considerar rutas alternas mientras concluyen los trabajos.