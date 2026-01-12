Cierre temporal de calle Venustiano Carranza en Monclova: SIMAS realiza trabajos

La Dirección de Transporte y Vialidad realizó el cierre temporal de la calle Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Guerrero Sur y Cuauhtémoc, debido a los trabajos de reposición de la red de agua potable que realiza el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera.

De acuerdo con la información oficial, la vialidad permanecerá cerrada a partir de las 7:00 de la mañana del 12 al 14 de enero, por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar vías alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

Las autoridades detallaron que esta obra forma parte del programa de modernización de la infraestructura hidráulica, con la reposición de 480 metros lineales de red de agua, trabajos que se desarrollan específicamente sobre la calle Venustiano Carranza, entre Guerrero y Cuauhtémoc.

SIMAS Monclova-Frontera dio a conocer que la inversión destinada a esta obra asciende a 2 millones 748 mil 360 pesos, recursos que buscan mejorar el servicio y reducir fugas, beneficiando directamente a las y los habitantes de este sector de la ciudad.

Finalmente, la Dirección de Transporte y Vialidad reiteró el llamado a los automovilistas y peatones a respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal en la zona, mientras se desarrollan los trabajos, los cuales se estima concluyan en el plazo establecido.