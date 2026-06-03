Cierre de edificios públicos y resguardo de vehículos en Coahuila: Alberto Medina lo confirma

Con motivo del proceso electoral del próximo 7 de junio, autoridades municipales giraron la indicación de resguardar alrededor de 130 vehículos oficiales, así como el cierre de edificios públicos a partir del viernes, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

El funcionario detalló que las unidades serán concentradas en el corralón municipal, donde permanecerán acordonadas con cinta y bajo certificación de personal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con el fin de garantizar que los vehículos permanezcan sin uso durante el periodo establecido.

Asimismo, señaló que el área de Sindicatura se encuentra definiendo horarios escalonados para los empleados municipales, con el objetivo de evitar congestionamientos al momento de resguardar las unidades. "Se está haciendo la sugerencia de que se inicie temprano, para que antes de las 3 de la tarde estén todos los autos resguardados, ya que si todos acuden a la misma hora podría generarse un caos", explicó.

En cuanto a los edificios públicos, precisó que también permanecerán cerrados, incluyendo la Presidencia Municipal y dependencias externas como CEDIF, DIF, Obras Públicas, el Museo Coahuila y Texas, bibliotecas y la Casa de las Artes, entre otras áreas que dependen directamente del Ayuntamiento.

Indicó que únicamente continuarán operando áreas esenciales como Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Primarios, a fin de atender cualquier emergencia que pudiera presentarse. Finalmente, reiteró que todas las unidades administrativas deberán permanecer resguardadas como parte de las disposiciones establecidas durante el periodo electoral.