Exigen respuesta por queja sin avance

Meses después de presentar una queja ante el IMSS por complicaciones tras una cirugía de cataratas, Juan Armendáriz se sumó este martes a la protesta en la Clínica 7 para exigir una respuesta y avances en su caso.

El derechohabiente, de 71 años, es uno de los 70 afectados de la campaña de cirugía que se realizó en 2025 y que resultaron con daño ocular, y ayer entregó a las autoridades del Seguro Social una cronología de los hechos, sin que hasta ahora haya recibido alguna solución.

Armendáriz fue operado de cataratas el 25 de septiembre de 2025, posteriormente presentó complicaciones en el ojo intervenido y fue enviado a valoración 19 días después, cuando ya presentaba pus en el ojo.

Como parte de la atención a su problema, señaló que el IMSS lo canalizó a una clínica particular, donde tuvo que pagar 2 mil pesos por un estudio con la indicación de que posteriormente le sería reembolsado el gasto, lo cual no sucedió.

El afectado exige que su caso sea revisado por otro especialista o en una clínica distinta y se determine una solución para las consecuencias que le dejó la cirugía. "Quiero que se resuelva, y no solo el mío, todos los demás", manifestó.

Su participación en la protesta tuvo como objetivo exigir que las autoridades del IMSS retomen su caso y den seguimiento a una queja que permanece sin avances después de varios meses.

Armendáriz también denunció malos tratos durante sus visitas a la clínica y cuestionó la atención que reciben los derechohabientes.

El derechohabiente señaló que, tras la manifestación, la directora Edith quedó en revisar su caso, aunque hasta el momento no se le ha informado de una solución.

Advirtió que continuará exigiendo respuesta tanto para su caso como para el de otros pacientes que, según los manifestantes, enfrentan problemas derivados de procedimientos médicos realizados en el IMSS.