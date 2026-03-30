Embisten a motociclista

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un accidente vial registrado en el cruce de la calle 5 de Febrero y Brasil, en la colonia Obrera Uno de esta Villa, dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales en una motocicleta y un vehículo particular.

El lesionado fue identificado como José Manuel N., de 31 años de edad, habitante de la colonia Obrera Dos, quien circulaba a bordo de una motocicleta al momento de la colisión.

Los cuerpos de socorro acudieron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios debido a que presentaba una probable fractura en la pierna derecha.

Tras estabilizar al paciente, fue trasladado a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir valoración médica especializada.

Su estado de salud se reportó como reservado, aunque se confirmó que permanecía consciente al momento del traslado a la sala de urgencias del nosocomio.

El accidente y sus causas

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista fue impactado por el conductor de una camioneta. El responsable fue identificado como Joaquín N., quien permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades. Ambos vehículos fueron asegurados mientras se lleva a cabo el peritaje oficial.