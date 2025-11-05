Incendio controlado en Múzquiz tras movilización de bomberos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio de gran magnitud se registró este martes en la zona contigua de las antiguas oficinas de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado en Múzquiz, generando alarma entre vecinos y movilizando a los cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió en el inmueble ubicado en la intersección de las calles 5 de mayo e Hidalgo, en pleno centro de la ciudad, utilizando más de 50 mil litros de agua para combatir las llamaradas.

Elementos del cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil Municipal, bajo la coordinación del ingeniero Víctor Guajardo Loo, acudieron rápidamente al lugar tras recibir el reporte.

Gracias a su intervención, el fuego fue controlado antes de que se propagara a estructuras cercanas, aunque los daños materiales fueron considerables.

El edificio afectado se encontraba deshabitado, lo que ha dificultado la identificación de las causas del incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del fuego, aunque no se descarta que haya sido provocado de manera intencional, dada la condición del inmueble.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el estado de abandono de varias construcciones en la zona centro las cuales representan un riesgo latente en caso de siniestros.

Dado lo anterior, solicitaron mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar incidentes similares en el futuro.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo participación de terceros.

Mientras tanto, se mantiene el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa en edificios desocupados, con el fin de preservar la seguridad de la comunidad.