Campañas de limpieza para prevenir la rickettsiosis en Sabinas

SABINAS, COAH.- Ante la lamentable pérdida de dos adolescentes sabinenses por rickettsiosis en lo que va del presente año, la diputada local Zulma Guerrero Cázares exhortó a la Secretaría de Salud y al municipio de Sabinas a realizar acciones de prevención y limpieza para evitar más muertes de ciudadanos.

La rickettsiosis, aunque prevenible, representa un riesgo grave cuando no se atienden las condiciones que favorecen su propagación. La presencia de perros y gatos sin dueño, sumada a la falta de limpieza en espacios públicos, se convierte en un factor crítico que amenaza la seguridad de niñas, niños y adultos por igual.

Ante esta situación, la diputada Guerrero Cázares ha exhortado al Ayuntamiento de Sabinas y a la Secretaría de Salud a implementar de manera inmediata campañas de desparasitación, esterilización y control de fauna callejera, así como jornadas intensivas de limpieza en plazas, parques y zonas habitacionales. Estas acciones son fundamentales para garantizar un entorno seguro y saludable para todas las familias.

La responsabilidad institucional es clara: proteger la salud pública y prevenir futuras tragedias. La diputada ha subrayado que no se puede permitir que la omisión o el retraso en la atención de este problema sigan cobrando vidas inocentes. Es momento de actuar con firmeza, sensibilidad y compromiso comunitario.

Desde la ciudadanía, se hace un llamado urgente a la colaboración: autoridades, organizaciones y vecinos deben sumar esfuerzos para erradicar los focos de infección y proteger a quienes más lo necesitan. Sabinas merece un entorno digno, limpio y libre de amenazas invisibles. La vida de nuestros niños no puede esperar.