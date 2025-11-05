Abogado denuncia uso indebido del amparo por personas con recursos

SABINAS, COAH.- La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo busca evitar que esta figura sea utilizada de manera indebida por personas con alta capacidad económica para retrasar la justicia y beneficiarse de la prescripción de delitos o deudas, señaló el abogado Miguel Tinajero Martínez.

El abogado explicó que, en muchos casos, las personas con recursos económicos utilizan el amparo para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales o para mantener propiedades obtenidas de manera ilícita. "Los que más abusan del amparo son las personas millonarias, los dueños de grandes fortunas que saben cómo utilizar la ley para su beneficio", afirmó Tinajero Martínez. En contraste, las personas humildes rara vez pueden acceder a este recurso debido a los costos y trámites involucrados.

Tinajero Martínez destacó que la reforma tiene como objetivo agilizar la justicia y evitar que se retrase la aplicación de la ley. "La ventaja será para los pobres, porque al final de cuentas, si alguien debe millones en impuestos, ¿a quién se va a ayudar?", cuestionó. El abogado consideró que la reforma es adecuada y que beneficiará a la gente más vulnerable, como las personas de la tercera edad que ahora pueden cobrar sus pensiones de manera más justa.

Aunque la reforma aún no ha sido presentada en el pleno, Tinajero Martínez expresó su sorpresa por la oposición de algunos sectores, como el PRI o el PAN, que según él, defienden los intereses de las personas con mayor capacidad económica. "Es importante que se hagan reformas que beneficien a la mayoría y no solo a unos cuantos", concluyó.

La posible reforma a la Ley de Amparo ha generado un intenso debate en el país, con algunos sectores argumentando que se limita el acceso a la justicia, mientras que otros consideran que se está poniendo fin a los abusos y se está garantizando una aplicación más justa de la ley.