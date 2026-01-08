IMSS Monclova invierte 217 millones en remodelación del hospital

La inversión de 217 millones de pesos en la remodelación del Block B del Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova que está a punto de concluir, contrasta con una realidad que lastima: la falta de médicos especialistas y las citas que demoran varios meses.

De acuerdo con los datos públicos del proyecto de remodelación; 92 millones de pesos se destinaron al área de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA), mientras que 125 millones de pesos fueron invertidos en el área de Cuidados Intensivos, con el objetivo de modernizar espacios, mejorar la capacidad de atención y fortalecer la respuesta hospitalaria ante pacientes en estado crítico.

Aunque la imagen que muestra el edificio del IMSS está totalmente renovado, el ambiente entre los derechohabientes y personal de salud es de incredulidad, principalmente por la falta de personal médico de alta especialidad y la falta de respuesta en cuanto a citas en el corto plazo.

Según información dada a conocer por los derechohabientes, existe falta de médicos en las especialidades como: neurocirujanos, cardiólogos, médicos internistas, cirujanos pediatras, angiólogos, proctólogos, urólogos y traumatólogos, entre otros.

Estas especialidades son consideradas indispensables para el funcionamiento de un Hospital General de Zona que brinda servicio no solo a la región Centro, sino también Carbonífera y Norte, donde la situación es un poco peor.

Aunque la obra física está por concluir, el reclamo principal se mantiene: la modernización del hospital no puede limitarse a muros y equipos, sino que debe ir acompañada del fortalecimiento del recurso humano especializado, condición clave para que la inversión millonaria se traduzca en un verdadero beneficio para la población, expresan derechohabientes, que piden anonimato por temor a represalias.