Carlos Villarreal refuerza seguridad en Monclova: reunión en C2

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, ampliar la presencia institucional en las colonias y mejorar la atención a los reportes ciudadanos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó una reunión de trabajo en el Centro de Control y Comando (C2).

Esto forma parte de las acciones de planeación de los proyectos estratégicos que se ejecutarán durante el 2026, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

La reunión se desarrolló en alineación con el Modelo de Seguridad de Coahuila, el cual prioriza la coordinación interinstitucional, el uso estratégico de la tecnología y la participación ciudadana como ejes fundamentales para brindar mayor tranquilidad a las familias monclovenses.

Durante el encuentro participó Esra Ibn Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova, con quien se definieron estrategias focalizadas por colonia, para fortalecer la presencia territorial y la atención directa a las necesidades de la población.

Asimismo, se revisaron proyectos prioritarios como el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y videovigilancia, el desarrollo y mejora de una aplicación para la atención de reportes ciudadanos, así como la consolidación de consejos ciudadanos y esquemas de monitoreo comunitario, enfocados en una respuesta más ágil, cercana y efectiva.

En la reunión estuvieron presentes el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos; el director del C2, Jorge Garza Calvillo; el director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez; el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López; la directora de Proximidad Social, Tania Ibarra; y María José Ballesteros, directora de la Policía Violeta.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para seguir fortaleciendo la seguridad en Monclova. "Gracias al respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos avanzando con acciones concretas que combinan tecnología, proximidad y participación ciudadana. Vamos a seguir trabajando colonia por colonia para dar mejores resultados y mayor tranquilidad a las familias", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para construir una ciudad más segura, ordenada y competitiva.