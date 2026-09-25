CIESA pagará créditos laborales en 90 días y duplicará empleos tras reactivación de Ahmsa

Tras años de una profunda crisis financiera y parálisis en la región centro de Coahuila, el juzgado mercantil determinó la victoria de CIESA en el proceso de adjudicación de la siderúrgica, luego de un cierre que requirió una prórroga judicial de último minuto para concretar las garantías de seriedad.

Como parte de los antecedentes de este rescate, en el año 2025 el empresario Arturo Domínguez Arreola visitó junto a otro grupo de inversionistas las instalaciones de Altos Hornos de México para evaluar su posible participación en la subasta.

Plan de Inversión en Altos Hornos

Ahora, tras concretar la adquisición, Domínguez aclaró que no realizarán reparaciones superficiales en la planta.

Su plan central consiste en invertir en equipo completamente nuevo y de vanguardia internacional para la producción de acero de alta calidad, dejando de lado la infraestructura obsoleta, y estimó que la planta estará nuevamente operativa en un lapso aproximado de seis meses.

En el aspecto laboral, indicó que el plazo para el pago de créditos laborales será en apego a la ley en el curso de los siguientes 90 días después de concretarse la compraventa.

Compromiso Laboral y Oportunidades de Empleo

Durante el anuncio oficial en el marco de las audiencias, el empresario celebró de la mano de los extrabajadores de Monclova, asegurando que habrá oportunidades de empleo para todos y bajo condiciones salariales competitivas.

Finalmente, aunque el empresario no especificó los detalles, respondió que la empresa podría cambiar de nombre, mas no de esencia, puesto que buscará que se convierta en una industria con 12 veces mayor capacidad de producción que la que tenía antes de su cierre y con el doble de empleos generados.