CIRT denuncia ataques a periodistas en Coahuila durante elecciones

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) denunció la serie de ataques e intentos de intimidación contra medios de comunicación y periodistas de Coahuila, que se dieron en el pasado proceso electoral por parte de actores políticos de Morena y partidos afines.

David Aguillón Rosales, presidente de la CIRT, aseguró que concesionarios, reporteros, editorialistas y comentaristas enfrentaron descalificaciones, señalamientos y agresiones verbales mientras realizaban su labor informativa, situación que advirtió representa una amenaza para la libertad de expresión.

Durante la asamblea ordinaria del organismo celebrada en Monclova, el dirigente señaló que algunos diputados federales, dirigentes partidistas y legisladores locales utilizaron espacios públicos y redes sociales para desacreditar a los medios, acusándolos de actuar con intereses políticos sin presentar pruebas que respaldaran dichos señalamientos.

"Nos acusaron de vendidos, de chayoteros y de muchas otras cosas sin ningún argumento, mientras tanto, los medios continuaron transmitiendo sus entrevistas, sus mensajes y sus espacios de campaña como corresponde en un ejercicio democrático".

Aguillón Rosales afirmó que los ataques se registraron en distintas regiones del estado y que incluso hubo episodios de hostigamiento hacia trabajadores de los medios durante la jornada electoral, lo que generó preocupación entre los integrantes de la industria.

Consideró que estas acciones forman parte de una estrategia para desacreditar a los medios de comunicación cuando realizan cuestionamientos o difunden información incómoda para determinados actores políticos.

"No les gusta ser criticados ni cuestionados, pero esa es precisamente una de las funciones de la prensa en una sociedad democrática", expresó.

La CIRT advirtió que permanecerá atenta a cualquier acción que busque limitar el trabajo periodístico o restringir el libre ejercicio de la crítica, al considerar que el respeto a la prensa es un elemento fundamental para la democracia.