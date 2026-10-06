Garantiza Salud hospitales para bariátrica

La Secretaría de Salud aseguró que los hospitales de la región cuentan con las condiciones y el personal necesarios para realizar cirugías bariátricas, aunque desconoce la clínica en la que fue intervenido el empresario Edgardo Villarreal González, quien falleció durante el procedimiento.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, señaló que los hospitales de la región son valorados y sometidos a revisiones frecuentes para verificar que cuenten con las condiciones necesarias para brindar atención médica segura. Aclaró que la autoridad sanitaria no tiene información sobre el establecimiento donde fue atendido Villarreal González; sin embargo, señaló que los hospitales, tanto públicos como privados, cuentan con la infraestructura para dichos procedimientos.

Indicó que este tipo de procedimientos deben realizarse con cirujanos bariatras certificados y en hospitales que cuenten con la infraestructura necesaria para responder ante cualquier eventualidad. "Sobre todo las personas que quieren someterse a una cirugía bariátrica tienen que estar muy bien atendidos, tienen que ir con médicos que sean cirujanos bariatras que estén certificados", afirmó.

Mencionó que todos los hospitales son valorados por la Secretaría de Salud, que realiza revisiones frecuentes para poder ver cómo están y cuenten con médicos certificados para realizar dichos procedimientos. Tras desconocerse dónde se llevó a cabo el procedimiento al que fue sometido Villarreal González, la autoridad sanitaria no estableció si las condiciones señaladas fueron cumplidas en el caso específico.