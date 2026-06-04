Investigaciones sobre el centro de rehabilitación Un Paso a la Vez en Monclova

MONCLOVA, COAH.- En medio de la polémica generada tras la clausura del centro de rehabilitación femenil "Un Paso a la Vez", su propietaria, Karina García Cuéllar, salió públicamente a responder a los señalamientos realizados por exinternas y familiares, asegurando que las acusaciones de presuntos abusos y malos tratos son falsas y que el establecimiento operaba dentro del marco legal.

La responsable del anexo afirmó que cuenta con la documentación y permisos necesarios para el funcionamiento del lugar, además de señalar que entregó a las autoridades grabaciones de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de demostrar que no existieron agresiones contra las mujeres que permanecían internadas en el centro.

La controversia surgió luego de que exinternas hicieran públicas diversas denuncias en las que señalaron presuntos castigos físicos y psicológicos, además de condiciones inadecuadas dentro del inmueble. Algunos de esos testimonios fueron retomados durante las investigaciones realizadas por autoridades estatales tras la clausura temporal del establecimiento.

Sin embargo, García Cuéllar sostuvo que muchas de las acusaciones provienen de personas que atravesaban procesos complicados relacionados con sus adicciones y aseguró que también existen exusuarias que respaldan la atención brindada en el lugar. Incluso presentó testimonios de antiguas internas que, según afirmó, reconocen el apoyo recibido durante su rehabilitación.

La propietaria defendió además el trabajo de su equipo de colaboradores y aseguró que durante los más de dos años que el centro operó en Monclova se enfocaron en ayudar a mujeres con problemas de adicción y otras situaciones personales, rechazando cualquier práctica de violencia o abuso.

Mientras tanto, las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar si existieron irregularidades en la operación del anexo o si los señalamientos carecen de sustento. El centro permanecerá cerrado de manera temporal en tanto concluyen las diligencias.

La situación ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía, pues mientras algunas exinternas respaldan las denuncias realizadas, otras aseguran que el lugar les ayudó a superar problemas de adicción y reconstruir sus vidas, dejando el caso en manos de las autoridades para que determinen la verdad detrás de las acusaciones.