Problemas eléctricos obligan a escuelas en Coahuila a clases en línea

Al menos cuatro planteles educativos se mantienen en modalidad de clases en línea debido a fallas en el sistema eléctrico, derivadas principalmente de sobrecargas y daños ocasionados por las recientes lluvias.

El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, informó que dos de los planteles resultaron afectados en su cableado eléctrico tras las precipitaciones, mientras que otros presentan problemas por la alta demanda de energía ante el uso constante de aparatos de aire acondicionado.

Entre las escuelas afectadas se encuentran el jardín de niños Celestín Freinet y la primaria Nueva Almadén, Suzanne Robert de Pape donde se han registrado fallas en el suministro eléctrico.

Asimismo, en la secundaria Emiliano Zapata se implementaron medidas como la reducción de horarios y la suspensión de clases presenciales en el turno vespertino, optando por la modalidad en línea ante las condiciones de calor.

El funcionario explicó que estas decisiones están autorizadas por los directivos de cada plantel, siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación, y siempre informando previamente a los padres de familia.

Indicó que, aunque los docentes permanecen en las instituciones, los alumnos son enviados a casa cuando las condiciones no son adecuadas, priorizando su seguridad y bienestar.

Finalmente, señaló que las autoridades educativas continúan monitoreando la situación para restablecer las clases presenciales en cuanto las condiciones eléctricas lo permitan.