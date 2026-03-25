Claudia quedó ciega... Matías es su guía, pero no tiene cómo alimentarlo

Aferrada a su perro Matías, como si en él se sostuviera lo último que le queda, Claudia Loera García enfrenta la vida en completa oscuridad... pero con el corazón lleno de un amor hacia su mascota que no está dispuesta a soltar.

A sus 47 años, la diabetes le arrebató la vista. Lo que comenzó como una afectación en un ojo se convirtió en una cadena de cirugías y esperanzas que terminaron por apagarse cuando perdió la visión por completo. Desde entonces, su mundo cambió para siempre.

Hoy vive en la colonia 21 de Marzo, en el municipio de Monclova, dependiendo de sus sentidos y, sobre todo, de Matías, un perro que se ha convertido en sus ojos, su guía y su compañía incondicional. Él la acompaña en cada paso, en cada momento difícil, en cada día donde la incertidumbre pesa más que nunca.

¿Cómo ocurrió la pérdida de visión de Claudia Loera?

Recientemente la mujer recibió un nuevo diagnóstico médico. Una enfermedad que ahora la mantiene en inquieta, aferrada a la esperanza de que los resultados no sean devastadores. Como si no fuera suficiente, su esposo se encuentra desempleado y las dificultades económicas han comenzado a asfixiar su hogar.

Detalles sobre la situación actual de Claudia Loera

En medio de todo, hay una realidad que le duele profundamente: no tiene recursos para alimentar a Matías. Aun así, su decisión es firme. No quiere darlo en adopción.

Matías no es solo una mascota. Es el compañero que ha estado con ella en sus peores momentos, el ser que le brinda consuelo cuando todo parece derrumbarse. Desprenderse de él sería perder mucho más que un perro... sería perder parte de sí misma.

Ella le dio un hogar lleno de amor desde que era cachorro, lo cuidó y lo hizo parte de su familia. Ahora es ella quien necesita ayuda.

La petición es clara: apoyo de la ciudadanía para ayudar a Claudia a cubrir las necesidades básicas de Matías y sobrellevar esta etapa tan difícil.

Porque en medio de la enfermedad, la falta de recursos económicos y la incertidumbre, hay un vínculo que no quiere que se rompa, el de ella y mascota.

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo con un donativo directo a la cuenta de nombre Claudia Berenice Loera García, BBVA: 4152 3145 1327 7809.

También piden algo más: una oración. Un gesto de solidaridad para que Claudia tenga salud, fortaleza y tiempo para seguir abrazando a su fiel compañero.