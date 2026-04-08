Saltillo se prepara para recibir importante equipamiento de seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que en los próximos días se realizará una importante entrega de equipamiento en materia de seguridad, con una inversión superior a los 40 millones de pesos, destinada a fortalecer las labores de vigilancia y reacción en la ciudad.

El edil detalló que el paquete incluye 15 patrullas, seis motocicletas todoterreno de doble propósito, así como cascos, chalecos tácticos y uniformes para los distintos agrupamientos de seguridad, entre ellos el Grupo de Reacción Sureste (GRS) y elementos de Tránsito.

"Estamos hablando de una inversión arriba de 40 millones de pesos que estaremos entregando próximamente, si mal no recuerdo la próxima semana", señaló Díaz, quien destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad pública.

Acciones de la autoridad

Además, subrayó que el fortalecimiento de la seguridad se acompaña de una inversión conjunta entre el estado y el municipio en obras y programas sociales que superan los 300 millones de pesos.

En cuanto al área de emergencias, el alcalde precisó que la inversión en bomberos y protección civil es independiente y también significativa. Indicó que ya se han entregado uniformes y próximamente se dotará de más equipamiento, así como nuevas unidades para bomberos, protección civil y brigadas forestales.

"Entre bomberos, seguridad, protección civil y la unidad de brigadas forestales, estamos hablando de arriba de 55 o 56 millones de pesos", puntualizó.

Detalles confirmados

El gobierno municipal busca reforzar la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad y atención de emergencias, al tiempo que continúa impulsando programas sociales y obras públicas en beneficio de la población.