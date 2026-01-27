Claudia Sheinbaum confirma regularización de vehículos chocolate en el país

Una nueva posibilidad se abre para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que ingresaron al País antes de que concluyera el 2025, luego de una reciente declaración de la Presidenta de la República donde señaló que estos automóviles aún podrían concluir su trámite.

María Esther Sotelo, coordinadora de Onappafa Identifik-T, informó que recientemente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un pronunciamiento sobre la regularización de los vehículos de procedencia extranjera que ingresaron al país, antes de que se cancelara el decreto.

Este pronunciamiento presidencial generó gran expectativa entre propietarios de vehículos conocidos como "chocolate", por lo que la organización ya revisa el tema con dependencias federales para determinar su viabilidad jurídica.

"La Presidenta mencionó que los vehículos que hayan ingresado al país antes del 2025 todavía van a tener la posibilidad de concluir su trámite de regularización, a partir de eso, estamos trabajando con el Gobierno Federal y con las secretarías que intervienen para que esta declaración tenga certeza y se vuelva una realidad".

Señaló que de acuerdo a lo expresado por la mandataria, los vehículos ingresados a partir del 2026 también podrían regularizarse, sin embargo esto sería a través de la importación, que representa un mayor costo.

Aún existen dudas sobre las declaraciones que dio la Presidenta, sin embargo confían en que se concrete este proceso y se dé la oportunidad de regularizar a los miles de vehículos que se encuentran en el país.

Mencionó que como organización se mantendrá el acercamiento con los legisladores que integran la comisión de asuntos Frontera-Norte, para poder conocer la información que se tenga al respecto.

"Debe existir un soporte legal. Los diputados y senadores involucrados en estos temas también están a la espera de información oficial. Nosotros estamos trabajando en eso y pedimos a la gente que tenga paciencia", expresó.

Sobre la opción de solicitar la devolución de los pagos realizados para la regularización, la representante de Onappafa recomendó a los propietarios que están en esta situación que no lo hagan y esperen la resolución, ya que esto garantiza que se les respete dentro de este proceso.