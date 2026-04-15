Entrega de patrullas y equipamiento en Saltillo para reforzar la seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- Con una inversión de más de 47 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, entregó patrullas, uniformes, oficinas móviles y equipo a los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el evento, que se desarrolló en el 69 Batallón de Infantería, Díaz González comentó que este equipamiento se entrega a los elementos policiales con el fin de que realicen su labor con mayor seguridad y efectividad en su encomienda de mantener a Saltillo como la capital más segura de México.

"En Saltillo lo tenemos claro: la seguridad es la prioridad de prioridades, porque es el cimiento sobre el cual se construye el desarrollo, la inversión y la calidad de vida de nuestras familias", comentó el alcalde.

"Hoy entregamos equipamiento y fortalecemos la capacidad operativa de quienes todos los días cuidan a nuestra gente", agregó Díaz González.

El presidente municipal informó que se entregaron 18 camionetas pick up para el Grupo de Reacción Sureste, agrupamientos especializados y la Subdirección de Tránsito; seis motocicletas al área de tránsito, a las cuales se suman tres donadas por la Federación de Motociclistas.

También se entregaron uniformes a todo el estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, equipo de seguridad, así como cuatro oficinas móviles que se instalarán en puntos estratégicos de Saltillo.

Díaz González comentó que en este año la inversión para el tema de seguridad será de mil 100 millones de pesos, entre los cuales se contempla la instalación de 500 cámaras de seguridad adicionales, lo que implica, dijo, la ampliación del Centro de Control y Comando, proyecto que comenzará en las próximas semanas.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los municipios y con la sociedad civil bajo el modelo de seguridad que lidera el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

"La Policía de Saltillo es la mejor policía municipal de México, al destacar que su labor se sustenta en acciones de prevención, proximidad e inteligencia, lo que ha permitido fortalecer la seguridad en la ciudad; asimismo, reconoció el compromiso de sus elementos y agradeció a la ciudadanía por seguir construyendo la seguridad entre todas y todos", afirmó Fernández Montañez.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el decidido y constante apoyo a las tareas de seguridad en la capital de Coahuila.

"Nos reunimos para un evento que, más allá de la entrega de unidades y equipo, es una muestra clara de que cuando hay coordinación y voluntad política, hay resultados", afirmó el comisionado de Seguridad.

En representación de los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la oficial de tránsito, Edna Lizbeth López Castillo, dijo que esta entrega representa mucho para los diferentes agrupamientos, ya que podrán desarrollar su trabajo de una mejor manera a favor de la seguridad de las familias saltillenses.

En el evento también estuvo la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; el general de brigada Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; el coronel de infantería Estado Mayor, Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería; el comandante de la base de Marina, José Antonio Castelán; el capitán segundo de la Guardia Nacional, Salomón Hernández Estebes, en representación del general de brigada Estado Mayor, Julio César Moreno Mijangos, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Noreste.

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez; el subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores Rodríguez; el magistrado Jesús Homero Flores Mier; el primer regidor, Mario Mata Quintero; así como diputadas y diputados locales, integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, representantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada.