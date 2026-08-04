Capturan a presunto autor y rescatan a menor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron en Piedras Negras a Chad N, de 35 años y nacionalidad estadounidense, señalado como presunto responsable del ataque ocurrido en una vivienda de la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, donde dos mujeres y un hombre perdieron la vida. Durante el operativo también fue rescatado un menor de edad, hijo del detenido, quien había sido sustraído del domicilio y fue localizado en buen estado de salud.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, tras tomar conocimiento de los hechos, activó un operativo de búsqueda para localizar al probable responsable y rescatar al menor.

Las acciones incluyeron labores de inteligencia, monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y la coordinación de corporaciones de seguridad, lo que permitió establecer la identidad del sospechoso, identificar el vehículo que conducía, reconstruir su ruta de escape y definir su probable destino.

En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Debido a que el presunto responsable es ciudadano estadounidense, las autoridades notificaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para reforzar la vigilancia ante un posible intento de fuga hacia Texas.

Como resultado de la coordinación interinstitucional, Chad N fue ubicado en Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Estados Unidos por uno de los puentes internacionales. En el lugar fue rescatado el menor y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros indicios, tanto el ataque como la sustracción del menor estarían relacionados con un contexto de violencia familiar.