Detienen en Piedras Negras al presunto agresor de la Espinoza Mireles

Piedras negras, Coahuila de Zaragoza; 4 de agosto de 2026.- Gracias al trabajo de coordinación en materia de seguridad que existe en Coahuila, Chad N de 35 años de origen estadounidense fue detenido en Piedras Negras.

Este sujeto es señalado como presunto responsable del ataque ocurrido al interior de una vivienda en la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, en el cual, dos mujeres y un hombre perdieron la vida.

Asimismo, Chad N sustrajo de la vivienda a su hijo, un menor de edad del sexo masculino.

De acuerdo a los primeros indicios, el ataque y la sustracción se encuentran derivados de un acto de violencia familiar.

Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza activó un extenso operativo de búsqueda del probable responsable y de su hijo, a fin de rescatar al menor y poner a disposición del Ministerio Público al probable atacante.

Como parte de este operativo, se activaron protocolos de inteligencia, vigilancia a través de cámaras urbanas y coordinación de todos los agrupamientos de seguridad.

Así, junto a la Fiscalía de Coahuila, participaron la Secretaría de Seguridad del Estado; la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Ello, permitió establecer la identidad del presunto atacante; el vehículo que tripulaba, su ruta de escape y su probable destino.

En virtud de que el señalado es un ciudadano estadounidense, se dio parte a la CBP, a fin de blindar un posible intento del atacante de huir hacia el Estado de Texas.

Gracias a estos esfuerzos fue ubicado en el municipio de Piedras Negras intentando cruzar hacia el Estado de Texas por alguno de los Puentes Internacionales.

En el sitio, fue rescatado el menor sustraído y asegurado el probable responsable del ataque, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Chad N es señalado como el presunto responsable de un ataque ocurrido en la Colonia Espinosa Mireles de Saltillo Coahuila en el cual dos mujeres y un hombre perdieron la vida.

De acuerdo a los primeros indicios se establece que el conflicto es derivado dentro de un seno de violencia familiar.