Óscar Ríos da inicio a las festividades patrias en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- En el municipio de San Juan de Sabinas iniciaron este 1 de septiembre las actividades correspondientes al Mes Patrio 2026, con una ceremonia de izamiento de bandera frente al Palacio Municipal, encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Durante el acto, el edil destacó que el municipio tiene programada una agenda de actividades cívicas para conmemorar las festividades patrias, además de acciones para ambientar la ciudad durante septiembre.

Ríos Ramírez señaló que se colocarán adornos patrios en diferentes avenidas del municipio, así como en el principal cuadro de la ciudad, con el propósito de dar identidad a los festejos de Independencia.

Como parte de la agenda, informó que durante la celebración del Grito de Independencia se contará con la presentación del grupo musical Chon Arauza y La Furia Colombiana, además de juegos pirotécnicos.

Las actividades también contemplan la realización de un magno desfile cívico, como parte de las celebraciones patrias programadas en San Juan de Sabinas durante este mes.

En la ceremonia del martes coordinada por la directora de la Junta Patriótica, profesora Juanita Floralba Valdés Pardo, el alcalde estuvo también acompañado por autoridades educativas, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán; funcionarios y regidores de la Administración Municipal 2025-2027.