María del Mar Treviño preside el Congreso de Coahuila con su bebé en brazos

SALTILLO, COAHUILA — Una imagen inusual y significativa marcó la jornada legislativa en el Congreso del Estado de Coahuila este miércoles, cuando la diputada María del Mar Treviño Valdés presidió la sesión del Pleno con su hijo recién nacido en brazos. El gesto de la legisladora, que fue recibido con muestras de apoyo por parte de sus homólogos de diversas fracciones parlamentarias, ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales, reabriendo el debate sobre la conciliación entre la vida laboral y la maternidad en los espacios de toma de decisiones en México.

La presencia del bebé en el estrado del Poder Legislativo de Coahuila no solo enterneció a los asistentes, sino que sirvió como un recordatorio visual de los retos que enfrentan las mujeres que desempeñan cargos públicos de alta responsabilidad mientras crían a sus hijos. María del Mar Treviño, quien ha destacado por su labor en la actual legislatura, continuó con el desahogo de los puntos de la orden del día sin contratiempos, demostrando que la maternidad no tiene por qué ser un impedimento para el ejercicio de las funciones constitucionales. La imagen de la diputada con su hijo en brazos se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de la normalización de la crianza en entornos profesionales.

La conciliación entre maternidad y política

Durante el desarrollo de la sesión, varios diputados hicieron uso de la palabra para reconocer la determinación de Treviño Valdés, señalando que acciones como esta ayudan a romper estigmas y barreras estructurales que históricamente han limitado la participación política de las mujeres. En Coahuila, como en gran parte del país, la lucha por garantizar espacios adecuados para la lactancia y el cuidado infantil en los centros de trabajo es una agenda pendiente que la diputada puso sobre la mesa de manera natural y contundente a través de su propia vivencia.

Reacciones y apoyo legislativo

Analistas políticos y defensores de los derechos de las mujeres señalaron que este acto de la diputada de Coahuila ocurre en un momento crucial del 2026, donde la paridad de género y la protección de la maternidad son pilares de la discusión pública nacional. El hecho de que una mujer ocupe la presidencia de una sesión legislativa mientras ejerce su rol de madre envía un mensaje de inclusión y modernidad institucional, instando a las dependencias públicas a ser más flexibles y humanas con las necesidades de sus colaboradoras.

Por su parte, la diputada María del Mar Treviño agradeció las muestras de cariño y respeto hacia su familia, reiterando su compromiso con la agenda legislativa de Coahuila. La sesión transcurrió de manera productiva, abordando temas de relevancia estatal, demostrando que la integración de la vida familiar en el espacio de trabajo puede realizarse con profesionalismo. Este suceso en el Congreso local se suma a otros casos internacionales de legisladoras que han llevado a sus hijos a recintos parlamentarios, fortaleciendo una tendencia global hacia la humanización de la política.

Un paso hacia la equidad

Con esta imagen, el Congreso de Coahuila se posiciona nuevamente en el centro de la conversación sobre equidad y derechos laborales. Mientras la legislatura avanza en sus periodos ordinarios, el gesto de María del Mar Treviño permanece como un testimonio de que las estructuras de poder deben adaptarse a la realidad de las mujeres, y no al revés. La jornada concluyó con el reconocimiento generalizado de que la política en el 2026 debe ser, ante todo, un reflejo fiel de las diversas realidades que componen a la sociedad mexicana.