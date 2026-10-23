Trabajadores critican decreto de Claudia Sheinbaum sobre Modalidad 40 del IMSS

Un rechazo generalizado y un clima de malestar social provocó entre la clase trabajadora el decreto presidencial emitido por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, el cual restringe las aportaciones voluntarias al régimen obligatorio del IMSS, conocidas como Modalidad 40, a partir del 22 de octubre de 2026.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM Frontera, aseveró que la medida resulta inconstitucional e injusta, toda vez que castiga a los trabajadores por presuntos actos de corrupción de los que el propio gobierno es responsable. Aclaró que la Modalidad 40, sustentada en los artículos 218, 219 y 220 de la Ley del Seguro Social, constituye una alternativa legítima para mantener la cotización ante la falta de estabilidad laboral en el país.

El líder gremial puntualizó que, aunque las acciones y registros concretados antes del 22 de octubre de 2026 mantienen su validez, la restricción impide a nuevos solicitantes recurrir a este esquema voluntario para mejorar su pensión. Asimismo, criticó que la decisión se tomara de manera unilateral desde la Presidencia sin consultar a la representación laboral en el Consejo Técnico del IMSS.

Ante este panorama, Galindo Montemayor advirtió que el sector obrero organizado, en conjunto con representaciones patronales, prevé emprender recursos legales como amparos, así como movilizaciones y manifestaciones de protesta a nivel nacional para revertir lo que calificó como una decisión irresponsable que vulnera los derechos de los trabajadores.