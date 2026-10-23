Transdifer realizará reclutamiento masivo en Sabinas

SABINAS, COAH.- La licenciada Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera, anunció las jornadas de empleo que se realizan constantemente en las oficinas del SNE.

Informó que para el próximo lunes y martes 26 y 27 de octubre se presentará la empresa Transdifer con reclutamiento masivo para buscadores de empleo, ofreciendo vacantes para operador con viajes dentro de la Región Carbonífera, de Rosita a Nava y regreso.

Detalló que entre los requisitos se solicita licencia tipo E vigente, experiencia comprobable en volteo y manejo de unidades pesadas, y destacó que se trata de una empresa muy atractiva que ofrece bono semanal de cinco mil pesos, comisiones, vales de despensa por mil 150 pesos y prestaciones con el total cotizado.

Indicó que la papelería requerida es solicitud de empleo elaborada, INE, constancia fiscal actualizada, comprobante, acta de nacimiento, comprobante de estudios y comprobante de domicilio actual, por lo que invitó a los interesados a acudir a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo en Sabinas donde serán atendidos por representantes de la empresa.

Señaló que además se instalará en el municipio de Sabinas la empresa Farmacias del Ahorro, con quien ya se mantiene contacto para dar a conocer la fecha de la jornada de empleo, lo que refleja la confianza de los inversionistas en Sabinas y la llegada de nuevas empresas.

Destacó que para enero y febrero se espera la instalación de algunas otras empresas que le apuestan a Sabinas, lo que permitirá que las familias vivan con mejor calidad de vida, teniendo trabajo, seguridad y salud.

Finalmente dijo que la misma empresa Transdifer estará el próximo miércoles en Nueva Rosita en la presidencia municipal a partir de las 10 de la mañana, a fin de reclutar y solicitar los mismos requisitos.