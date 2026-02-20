Claudia Sheinbaum visitará Monclova tras reunión de trabajo

Previo a la visita que realizará este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum a Monclova, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia.

La funcionaria federal arribó a la ciudad como parte de una gira de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la colaboración entre instancias federales y estatales. Durante su estancia acudió a un conocido restaurante del municipio, donde se llevó a cabo el encuentro con autoridades locales.

Al término de la reunión, Godoy Ramos evitó a los medios de comunicación de Monclova y rechazó responder cuestionamientos relacionados con la situación de seguridad a nivel local, estatal y nacional.

Únicamente ofreció breves declaraciones sobre el seguimiento a la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos en 2006, al señalar que la carpeta de investigación permanece abierta. "¿Cómo es el asunto de Pasta de Conchos? Vamos en la tarde con las familias. (...) Sí, nosotros seguimos investigando", expresó de manera escueta ante los cuestionamientos sobre si habrá personas castigadas por estos hechos.

Ante la insistencia de los reporteros sobre la falta de personas sancionadas a casi 20 años de la tragedia, respondió: "Cuando haya evidencia de la responsabilidad", y posteriormente se retiró apresuradamente por la puerta trasera del establecimiento.