Madre de familia denuncia agresión de motociclista en Monclova

Momentos de terror vivió una madre de familia, cuando circulaba con sus dos hijos menores de edad por la calle Jiménez, rumbo a la rotonda del Pueblo, en un horario de tráfico pesado.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, un motociclista que portaba un aparente casco del personaje "Guasón" (Joker) comenzó a rebasar de manera imprudente por la derecha, invadiendo un espacio sin carril habilitado. A la altura del puente de la Escuela Secundaria Número 4, el sujeto volteó a ver a la afectada y comenzó a golpear el automóvil con el puño y la rodilla.

Ante el temor de que lograra fracturar los cristales del vehículo —golpes con tanta fuerza que dejaron visibles abolladuras en la carrocería—, la conductora evitó descender del automóvil y pidió a uno de sus hijos que grabara los hechos con un teléfono celular. En las imágenes difundidas como evidencia se observa el momento en que el motociclista se percata de la grabación, disminuye la velocidad momentáneamente y posteriormente acelera para huir, propinando un último golpe al automotor.

Detalles confirmados

La afectada aprovechó el espacio digital para agradecer públicamente a otro automovilista que circulaba detrás de ella y le ofreció ayuda inmediata, apoyo que no pudo retribuir en el momento debido al estado de pánico. Ante estos hechos, la ciudadana solicita el apoyo de la comunidad y ofrece una recompensa para dar con el paradero del agresor, anexando el video de referencia para facilitar su identificación.