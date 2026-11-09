Festival del Globo en Cuatro Ciénegas espera 15 mil visitantes

Una afluencia de entre 10 mil y 15 mil visitantes y una derrama económica de hasta 15 millones de pesos se proyectan para el Festival del Globo de Cuatro Ciénegas, que se realizará del 27 al 29 de noviembre y marcará el cierre de actividades de la Ruta del Desierto.

Luis Gilberto González Sarocha, presidente de SERTUCO, destacó que el festival se ha consolidado como uno de los eventos de mayor convocatoria turística de la región, por lo que esperan mantener el interés de visitantes de distintos puntos del país y del sur de Estados Unidos.

Explicó que tres patrocinadores ya aseguraron su participación con un globo aerostático, aunque la expectativa es reunir de 5 a 6 unidades, dependiendo de la comercialización de los vuelos y de la incorporación de nuevos patrocinadores.

Expectativas de ocupación hotelera

Por su parte, Enrique Ayala, presidente de la OCV Monclova, informó que la ocupación hotelera en Cuatro Ciénegas ronda el 85 por ciento y esperan alcanzar el lleno total para el viernes y sábado.

El programa incluirá una exhibición de papalotes y cometas gigantes, además de otras actividades como Noche de Dragones, Callejones Místicos y Leyendas, con las que se busca ampliar la oferta de entretenimiento durante los tres días.

Impacto económico del festival

Respecto a la derrama económica, estimó que podría alcanzar entre 10 y 15 millones de pesos, con beneficios que se extenderían a otros destinos de la región Centro como los hoteles de San Buenaventura.