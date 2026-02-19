Operativos en Monclova: clausuran antros clandestinos por venta de alcohol

Una serie de operativos ha permitido ubicar al menos ocho viviendas que funcionan como antros clandestinos en Monclova y municipios de la Región Centro, donde se cobraba el acceso y se vende bebidas alcohólicas sin autorización.

El coordinador regional de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, Andrés Sáenz Armendáriz, confirmó lo anterior al tiempo que dijo ya se integran carpetas para turnarlas ante la autoridad correspondiente por posibles delitos.

De acuerdo con el funcionario, aunque un domicilio particular no puede ser clausurado por tratarse de propiedad privada, la situación cambia cuando existe una actividad comercial encubierta.

Si hay cobro de entrada y venta de alcohol, el inmueble deja de considerarse casa habitación y pasa a operar como un establecimiento abierto al público, lo que faculta la intervención de la autoridad.

El caso más reciente se registró en la colonia Guadalupe, luego de reiteradas quejas de vecinos por ruido excesivo y disturbios. En el despliegue participaron corporaciones municipales; el sitio fue clausurado y se aplicó multa a los encargados de la organización del evento.

Sáenz Armendáriz señaló que en los distintos puntos se ha detectado la misma forma de operar, sin embargo, ya están identificados y advirtió que se aplicarán las sanciones correspondientes.

Además del expendio ilegal de alcohol, dijo, en algunos lugares se han advertido conductas que podrían constituir otros ilícitos.

La presencia de menores de edad es un factor que agrava la situación y podría derivar en denuncias por corrupción de menores ante el Ministerio Público.

La intención, puntualizó, es frenar el clandestinaje, salvaguardar a menores y restablecer la tranquilidad en sectores habitacionales afectados por este tipo de eventos irregulares.